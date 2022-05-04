國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心日前宣布全台染疫率達15至20％，是與病毒共存的時機。基隆市長林右昌表示，依比例計算，基隆最少要有5萬4900人染疫，盼以降落傘「軟著陸」方式，達到社會群體免疫。

林右昌指出，當不明感染源愈來愈多時，染疫人數會不斷倍增，難依清零達成防疫目標，需進入與病毒共存階段，也就是所謂減災，或達成社會群體免疫；若依基隆總人口36.6萬人計算，要達到15％人口染疫，需5萬4900人；17.5％、6萬4000人；20％則是7萬3200人。

林右昌說，現在目標以「軟著陸」方式，與病毒共存，在和緩時間範圍裡，逐步達成社會群體免疫，若以「硬著陸」方式進行，確診人數成長速度太快，會讓醫療體系或社會容受力無法承擔。

林右昌進一步說明，「軟著陸」的降落傘有3條救命線，第一是主要是疫苗，長者第3劑施打率若能進一步提升到8成，就能形成更強的防護力；其次是保護醫療院所量能，將專責病床優先提供給中重症病患使用；最後是使用抗病毒藥物，鼓勵基層診所醫師看診時，積極針對65歲以上確診長者預防性投藥。

最後，林右昌說，現在全台已突破2萬例，從幾百例變成一萬例，花的時間可能比較長，但當母數變大時，從1萬例變2萬例，速度就會加快，但目前確診數上升速度在25至40％左右，還在中央預期的範圍內，接下來每天疫情及確診數都可能有變化仍需管控，希望在醫療專家團隊指導下，能以最低社會成本，穩健走完防疫最後一哩路。