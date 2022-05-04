高雄火車站及周邊工程如火如荼推進，高雄市副市長林欽榮視察站東路工程，宣布站區道路由原規劃的二線道增為三線道，站區兩側轉乘區也規劃退縮增加一車道為4個車道，方便乘客上下車轉乘，讓站區交通更順暢。

高雄市副市長林欽榮4日下午前往高雄火車站視察站東路工程，宣布站區環抱道路由原本單向二線快車道，再增加一線4.5米的混合車道；站區兩側轉乘區也規劃退縮增加一車道共有4個車道，專門提供左轉進入轉乘區接送的車輛使用，將穿越性及轉乘接送車流分流。

交通局表示，在站東路完工通車後，站西路將同步啟動配對調整為南下單行，並於車流穩定後開始站西路永久路型工程施作，目前正持續滾動式檢視及協調鐵道局工程進度，確保站東路通車後能與去年中博拆橋及臨時站西路通車時一樣，將對於民眾的影響降至最低。

都發局則將站區人行環境經過通盤檢討，站東路及站西路兩側均有完善人行空間供行人步行，整體人行環境搭配道路兩側植栽綠化設計，環場人行步道均有大於2公尺，營造友善及舒適的步行環境；此外，站區南北兩端行人駐足空間均可容納超過200人以上，可容納進入車站大量人潮。

不過目前受疫情升溫與物價上漲影響，各地工程均缺工缺料，原定9月份完工，但林欽榮說，在工程工安上還是要更謹慎，可以多一至兩個月有充分演練轉運時間。