曾沛慈睽違多年合作胡宇威，大讚他是暖男。（八大提供）

胡宇威日前因確診新冠肺炎緊急暫停工作在家隔離，3日他透過視訊的方式，與曾沛慈及導演廖士涵合體宣傳戲劇《親愛的亞當》。胡宇威疫後首度現身神采奕奕，他透露這幾天，身體幾乎沒什麼症狀，「聽我的聲音，看我的狀況，都蠻不錯的，所以不需要太害怕恐慌。」展現面對疫情的高EQ。

睽違多年再次和胡宇威合作，曾沛慈讚對方是暖男，無論是演出表現或是聊私領域話題，胡宇威都會給出成熟的意見讓她安心，就算NG好幾次也不會太有壓力。廖士涵提及一開始拍攝《親愛的亞當》時，和胡宇威有點距離，「我不知道獅子座是不是一開始會給人家有一種很冷漠的感覺，就是不太容易親近。」可是拍到中段的時候就發現，原來他是溫暖親切的大男孩，直誇他常常會照顧到現場每個環節。

胡宇威也流露男神俏皮的一面，在準備大合照時，他突然急喊卡，連忙跑出鏡頭外手上拿著一顆蘋果入鏡拍照，藉以呼應劇名《親愛的亞當》，十分可愛。 八大原創戲劇《親愛的亞當》5月15日起，每週日晚間八點在八大戲劇台全台首播。