彰化縣議會4日定期大會，縣府提出第一次追加預算27億970萬4000元，掀起熱議，議員除了要求說明工程款項達6.4億元，還有青年發展處1億元等，各大項支出，縣府主計蕭秀瑛表示，追加部分，辦理中央補助計畫經費13.96億元，並未擴增歲入歲出差短和債務舉借數。

議員黃盛祿質詢，去年12月總預算才一毛未刪都通過又要追加，且小型工程是原預算1.36倍，文化局推廣展演也要追加，追加應是預算使用完畢或明顯不足、遇突發狀況等，才合理。

議員陳銌銌質詢，青年發展處追加1億元，想了解扣除成立新處的搬遷等費用，有多少經費用於吸引青年留在彰化、返鄉等用途，要怎麼作。

議員吳韋達質詢，中興庄、城市街區改造、一鄉鎮一公園等都縣府自籌款，難道就不能爭取中央補助。議員賴清美、鄭俊雄等也紛紛要求說明追加用途。

議員劉淑芳則指出，要給縣府一個讚，今年追加預算，縣府都沒舉債，是從未有過的現象，上級補助就有13億，並且追加都用在資本門建設，多數是使用在道路、橋樑等基礎建設，並不是選舉到了，要辦活動、行銷。

工務處長林漢斌說明，經費都比照往年經費編列、例行性執行，彰化縣有八大生活圈、26鄉鎮，鄉鎮市公所提出需求、議員走動發現道路、橋梁破損等問題，就利用追加預算來執行，會制定開口契約，加強執行效率。

文化局長張雀芬表示，中興庄修復預估要1.7億元，爭取文化部補助，必須地方配合款，等待中央核定過程中，採雙軌進行式，縣府先編列預算，開始第一期工程，讓進度不再停滯。

青年發展處長黃金樺指出，經費將用於軟硬體改造，提供青年創業圓夢，打造創業環境。