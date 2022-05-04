說到最實用的母親節禮物，當然少不了家電，特別是現在疫情期間，長時間待在家中，把家裡的家電張羅得更好，即能讓全家都能享受更舒適的居家防疫生活，正好全國電子與燦坤都推出了母親節優惠檔期，前者推出買指定家電登錄送星巴克飲料券、滿萬送千等回饋，後者則祭出指定商品8折起，買空調再享6重優惠。

全國電子的LG styler 蒸氣電子衣櫥奢華鏡面五件組，原價6萬9900元，特價5萬3900元，登錄送星巴克飲料券，享原廠登錄好禮送。（全國電子提供）

全國電子的TOSHIBA 11KG洗脫烘滾筒洗衣機，原價6萬6900元，特價5萬6900元，登錄送星巴克飲料券，享洗衣機滿額禮以及原廠好禮送。（全國電子提供）

全國電子的TOSHIBA 601L玻璃變頻六門冰箱，原價8萬2900元，特價6萬9900元，登錄送星巴克飲料券10張，享冰箱滿額禮以及原廠好禮送。（全國電子提供）

全國電子在13日前推出買指定冰箱、洗衣機、電子衣櫥登錄送星巴克飲料券，單品最高送50張，再抽百萬家電，買電視與空調則享滿萬送千回饋，電視低至72折，指定機型好禮還享價值萬元的掃地機器人滿額禮，更有12道精緻工法揪專業的空調總統級精緻安裝，原廠好禮最高送8000，7月31日前綁定官方LINE好友填寫空調滿意度問券再抽好禮。另買健康美容家電，上網登錄抽65吋大電視、電動牙刷及dyson時尚好禮，電腦舊換新指定電腦最高折2000，購買指定電腦加周邊更是再抽海洋娜拉經典面霜，13日前新會員綁定LINE好友，即送30點LINE POINTS。

燦坤的宏碁Swift 3筆記型電腦，會員價3萬1900元，促銷價2萬6900元。（燦坤提供提供）

燦坤的飛利浦 PHILIPS 55型 OLED 4K安卓智慧顯示器，會員價6萬4900元，促銷價4萬9900元。（燦坤提供）

燦坤的聲寶一對一變頻單冷空調，原價3萬4900元，會員促銷價2萬7900元，刷指定信用卡並分期再現折1299元，折扣後只要2萬6601元、再享好禮4選1。（燦坤提供提供）

燦坤則在17日前推出「給媽媽的感恩節」，全館指定商品8折起，買指定品牌單品滿額再送券現折最高再92折，刷指定信用卡並分3、6、8期，最高再現折1299元，而臨近夏天必推的空調還享6重優惠，包括買空調即享燦坤專業玉山級安裝，獨家使用「LG CordZero A9+ 快清式無線吸塵器」恢復環境，還有獨家享清淨機超值加購價，最高現賺9612元，更附8年免費延長保固，加購現場清洗2次再送2年延長保固等優惠。