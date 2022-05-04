說到最實用的母親節禮物，當然少不了家電，特別是現在疫情期間，長時間待在家中，把家裡的家電張羅得更好，即能讓全家都能享受更舒適的居家防疫生活，正好全國電子與燦坤都推出了母親節優惠檔期，前者推出買指定家電登錄送星巴克飲料券、滿萬送千等回饋，後者則祭出指定商品8折起，買空調再享6重優惠。
全國電子在13日前推出買指定冰箱、洗衣機、電子衣櫥登錄送星巴克飲料券，單品最高送50張，再抽百萬家電，買電視與空調則享滿萬送千回饋，電視低至72折，指定機型好禮還享價值萬元的掃地機器人滿額禮，更有12道精緻工法揪專業的空調總統級精緻安裝，原廠好禮最高送8000，7月31日前綁定官方LINE好友填寫空調滿意度問券再抽好禮。另買健康美容家電，上網登錄抽65吋大電視、電動牙刷及dyson時尚好禮，電腦舊換新指定電腦最高折2000，購買指定電腦加周邊更是再抽海洋娜拉經典面霜，13日前新會員綁定LINE好友，即送30點LINE POINTS。
燦坤則在17日前推出「給媽媽的感恩節」，全館指定商品8折起，買指定品牌單品滿額再送券現折最高再92折，刷指定信用卡並分3、6、8期，最高再現折1299元，而臨近夏天必推的空調還享6重優惠，包括買空調即享燦坤專業玉山級安裝，獨家使用「LG CordZero A9+ 快清式無線吸塵器」恢復環境，還有獨家享清淨機超值加購價，最高現賺9612元，更附8年免費延長保固，加購現場清洗2次再送2年延長保固等優惠。
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