女星謝忻2019年捲入與「浩角翔起」已婚成員阿翔的不倫風波，重創形象與演藝事業，這幾年漸漸走出陰霾，復工並且生活重回軌道，人氣也比先前回溫，她也經常透過社群分享工作花絮與生活點滴，凌晨卻曝光泡個澡也出事，洗了一陣子才發現鬧了大烏龍。

比起阿翔，晚了多時才重新回歸演藝圈的謝忻，今年3月又爆出露點毛片外流事件，照片先被放到大陸色情網站販售，又從大陸流回台灣，她為此恐懼、沮喪多時，但仍勇敢報警，經調查，這批照片原本存於雲端硬碟，僅相關工作群組的4人知情，兇手身分昭然若揭，讓謝忻傷透了心。

事後謝忻收拾情緒，仍打起精神努力工作，她昨天深夜(5/4)發布多則限時動態，透露去嘉義出外景，收工後累了一整天的她突然頭痛，因此決定泡澡放鬆一下，就順手抓了顆沐浴球丟進浴缸。

謝忻泡澡丟沐浴球，因味道怪怪的，才發現錯丟成馬桶清潔錠。(翻攝自xiexin1127 IG)

沒想到丟了沐浴球後，整缸水呈現一種「藍色生死戀」的浪漫色調，謝忻不疑有他進去泡澡，泡了幾分鐘才覺得味道怪怪的，「說好的海洋夏威夷蜜月度假Style呢？」，仔細一看發現自己丟的不是沐浴球，而是馬桶清潔錠，真相讓她大傻眼，但泡了都泡了，只能安慰自己，至少一整天的汗水、灰塵、細菌跟病毒，「通通被馬桶清潔劑洗得很乾淨」。