謝忻日前驚爆未修圖毛片外流，露點及上空的照片在網路被瘋傳，經調查兇手可能是身旁的某工作人員，讓她無奈表示：「應該沒缺錢缺成這樣吧？」事後也到派出所報案，近日她在臉書曬出一系列新照，只見她身穿粉色格紋春裝，並對著鏡頭露出燦笑，看來已經走出陰霾。

謝忻在臉書曬出一系列身穿粉紅色洋裝的春裝照，只見她手拿花束對著鏡頭擺出燦笑，拍照姿勢也相當活潑，充滿青春少女的氣息，此外，她也露出一對傲人酥胸，擠出一條深邃事業線，讓人看的血脈賁張，接著寫道：「陽光持續露臉，心情終於可以換季。我笑了笑，放下旁人的指指點點，只專注於沿途的美麗。邁開步伐，堅信凡事都會往好的方向前進。」字句中透露出已經走出露點照外流的陰霾。

對此，網友紛紛留言：「花開花謝終有時，把握當下，珍惜現在」、「往前看，一切會更美好」、「好青春陽光喔 」、「太美麗了，看到你的裝扮就感受到春天來臨 」、「這件洋裝很好看，非常適合妳」、「終於看妳笑的很開心」，也有人表示：「好煩喔，為什麼你那麼瘦」，她則是回應：「真的還假的，目前並不是我的理想狀態耶，我也好想要瘦」。

根據《鏡週刊》報導，謝忻表示原本計畫拍新書的照片並非走性感風格，但因為有拍性感雜誌《FHM》的夢想，加上攝影、場地都準備好了，就提議拍性感風照片，沒想到這念頭卻讓有心人士有機可趁，造成了性感露點照流出的悲劇。

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