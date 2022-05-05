台東縣蘭嶼鄉8個月大男嬰確診併發肺炎，空勤以負壓隔離艙協助後送。（空中勤務總隊第3大隊第3隊提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣蘭嶼鄉8個月大男嬰確診併發肺炎，空勤以負壓隔離艙協助後送。（空中勤務總隊第3大隊第3隊提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣蘭嶼鄉8個月大男嬰確診併發肺炎，空勤以負壓隔離艙協助後送。（空中勤務總隊第3大隊第3隊提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣蘭嶼鄉8個月大男嬰確診併發肺炎，空勤以負壓隔離艙協助後送。（空中勤務總隊第3大隊第3隊提供／蔡旻妤台東傳真）

影》蘭嶼8月大男嬰確診併發肺炎 黑鷹負壓隔離艙後送

台東縣蘭嶼鄉1名8個月大男嬰確診新冠肺炎，經蘭嶼衛生所診斷評估後申請空中醫療後送返台就醫，空勤總隊第3大隊第3隊派遣黑鷹直升機後送，人員全副防疫裝備執行任務，使用負壓隔離艙搭載，順利降落台東豐年機場轉送醫院。

駐守在豐年機場的空中勤務總隊第3大隊第3隊指出，5日中午接獲總隊勤務指揮中心電話通知，蘭嶼8個月大胡姓男嬰因確診COVID-19併發肺炎，經蘭嶼衛生所診斷評估申請空中醫療後送返台就醫。

空中勤務總隊第3大隊第3隊指出，平時雖都有一套防疫後送作業流程，去年也曾執行過海上外籍船員後送，但這是首次搭載蘭嶼新冠肺炎確診病患後送任務，且是年紀最小的1位，因此人員相當謹慎小心。

第3隊表示，接獲命令後即刻派遣UH-60M型（黑鷹）直升機編號NA-707執行任務，使用負壓隔離艙搭載病患1人及家屬1人，合計2人上機後，起飛返回台東豐年機場，將病患交由救護人員轉送醫院實施後續治療。

台東縣衛生局長黃明恩5日受訪時表示，在男嬰確診前是否有離開蘭嶼，以及是否在蘭嶼感染，感染途徑都還在疫調中。目前蘭嶼高中有1班停課至9日，椰油國小有1班停課至11日。