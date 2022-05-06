一名年輕男子去年12月在桃園市區巷弄內，搭訕一名巷弄內落單少女，衝上前作勢要「打手槍」，還要求少女「我給妳2萬元，妳看我打手槍」，但少女嚇得當場轉身就走，男子卻恐嚇「妳不要走，妳走我就強暴妳」，嚇得少女狂奔離去後報警，該名男子遭送辦後，遭桃園地檢署依恐嚇危安罪起訴。

根據起訴書，該名27歲的男子，去年12月某日在桃園市區內四處閒晃，尋找巷弄內落單女子犯案，當時眼見一名少女經過，於是就走上前，並將手放在自己胯下，對少女作勢要露出生殖器，接著才說「我給你2萬元，你看我打手槍。」

少女面對男子突如其來的怪舉動，當場嚇得花容失色想要離去，未料男子卻還一路尾隨，不斷說「看我打手槍」、「妳不要走，否則我會強暴妳」，少女事後立刻報警，並在父母陪同下，提告性騷擾和公然猥褻等罪。

但檢方偵查時，男子否認犯行，還辯稱自己當時只是將手放在胯下，又沒有掏出生殖器，更沒有打手槍的行為。

經檢方偵查後，根據少女供詞，認定男子進行犯罪行為時，並未露出生殖器自瀆，也未趁少女不及防備之際有猥褻對方行為，不構成公然猥褻及性騷擾刑法罪章，但男子案發時多次對少女說「妳走我會強暴妳」，以使少女心生畏懼，顯有加害的情形，依此依照恐嚇危安罪起訴。