桃園市長鄭文燦6日說明疫情，針對民眾提出電子廠染疫疑慮說明。鄭文燦說，華通累積439人確診，後續一周移工宿舍隔日需快篩檢測、確診者不得出勤，欣興、仁寶也同標準。至於亞旭電腦大園場59人陽性，將由移工由仲介公司負責，本國人居家照護。

鄭文燦表示，因民眾提出疑慮，市府稽查後，華通累計439人確診，一廠、二廠全員快篩，後續一周全廠也要隔日快篩檢測，若PCR陽性不能出勤。出勤則違反傳染病防治法，必須裁罰，目前沒有發現個案。也要求業者應定期清消、分倉分流，也要清楚向員工公告。新興電子、仁寶電子也是同樣標準。

至於亞旭電腦大園廠，3月29日開始定期快篩，4月22日前沒有陽性，蛋423後59人陽性，共本國籍8、移工16人、派遣員工35人，本國籍居家照護，外籍由仲介公司安排在宿舍隔離房間。

鄭文燦也說明，有民眾提出意見，指成功路郵局很多人確診，但查明後僅1員工確診，他最後上班4月29日，因此說30人確診是不實消息。