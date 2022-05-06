「林口阿姨」新北市議員蔡淑君響應好日子愛心大平台，媒合ible Tech（鴻辰通訊）、友座建設股份有限公司、出類開發股份有限公司等熱心企業，於6日上午將護身防疫神器穿戴式空氣清淨器指定捐贈予新北市聯合醫院。（葉德正攝）

國內疫情持續延燒，防疫第一線醫護人員肩負龐大壓力，「林口阿姨」新北市議員蔡淑君響應新北市政府好日子愛心大平台，媒合ible Tech（鴻辰通訊）、友座建設股份有限公司、出類開發股份有限公司等熱心企業，於6日上午將護身防疫神器穿戴式空氣清淨器指定捐贈予新北市聯合醫院，以實際行動守護防疫前線醫護人員。

新北市社會局長張錦麗表示，感謝蔡淑君議員在疫情嚴峻時刻號召許多善心企業響應好日子愛心大平台支援各局處執行防疫工作。

聯合醫院院長項金川到場接受捐贈時表示，今年疫情醫護人員首當其衝，在最前線承擔染疫風險及救治病患壓力，本次捐贈的穿戴式空氣清淨器，將提供給立聯合醫院的醫護同仁，讓第一線的醫護人員與病毒作戰時能得到更好的防護，企業的支持也是讓一線醫護持續守護民眾健康的動力。

蔡淑君表示，台灣疫情不斷的擴大，暴露在防疫第一線的醫護人員，仍不眠不休的守護民眾，他們的身心健康更需要特別的關懷與支持，為向偉大的醫護人員致敬，在5月12日國際護理師節前夕，獻上美麗的鮮花及時尚超效的防疫神器，協助醫護們在工作時更安全、更安心、更給力，希望藉此能拋磚引玉，號召各界一起來共襄盛舉。