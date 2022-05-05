金門「居家照護關懷中心」提供居家隔離者、無症狀或輕症確診者各項諮詢和服務。（縣府提供）

金門縣居家照護關懷中心服務項目。（縣府提供）

縣長楊鎮浯今早視察「居家照護關懷中心」整備作業，鼓勵鄉親加入服務團隊，團結走完抗疫最後一哩路，打贏這場防疫大作戰。（縣府提供）

金門「居家照護關懷中心」人員招募令」，歡迎加入服務團隊。（縣府提供）

金門新冠確診已逾百例，縣府為解決鄉親有關疫情的疑慮，在縣府大禮堂開設「居家照護關懷中心」，今天正式運作提供居家隔離者、無症狀或輕症確診者各項諮詢和服務。

縣府說明，該中心有3大任務-生活關懷、健康照顧、疫情諮詢，其中生活關懷部分由民政處於接到衛生局名單後，即委由各鄉鎮公所協助派發「防疫包」內含衛教宣導單、衛生紙、口罩、垃圾袋、快篩試劑、餅乾、消毒用品等基本物資，以及社會處的急難救助、兒童托育和環保局的垃圾清運、教育處的學生關懷等諮詢服務。健康照顧部分由衛生局協助醫療關懷、心理諮詢、通訊診療、領藥需求及消防局的緊急就醫。另疫情諮詢則由專責窗口統一答覆民眾問題。

該中心先期由縣府相關局處同仁及1999人員進駐，並對外招募志工人員、退休教職員暨醫護加入。縣長楊鎮浯今早視察整備作業，鼓勵鄉親加入服務團隊，團結走完抗疫最後一哩路，打贏這場防疫大作戰。

該中心人員招募採分工制，由人事處號召退休教職人員進駐，洽詢專線：082-325540。志工團隊則由社會處號召進駐，洽詢專線：082-320755。衛生局號召校護與退休醫護人員進駐，洽詢專線：082-330697轉醫事科報名。