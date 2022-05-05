蔡淑君昨晚在臉書直播，預告將成立家用快篩急救站。（蔡淑君提供）

蔡淑君製作圖卡說明發放方式及領取資格。（蔡淑君提供）

家用快篩實名制上月底上路，但新北市林口區卻因爲中央宅配系統問題，導致林口28家配合藥局都沒拿到配額，也使得民怨四起，對此，「林口阿姨」、新北市議員蔡淑君就在昨（4日）晚直播，透過民間友人協助，將在今天發放1000支快篩試劑，預計可發放500人。

蔡淑君指出，她與地方仕紳看到林口居民被當次等公民感到相當不捨，因此集結民間的力量，包含長欣國際公司董事長薛理玉、昶捷物流公司董事長劉世楠以及新北市警察之友會林口辦事處主任盧珍真等人，透過管道訂購到1000支快篩，並成立「家用快篩救急站」，廣發給「3＋4」居隔民眾以及小孩陪同者，解決缺快篩無法出門的煩惱。

昨天晚間10時許，蔡淑君在臉書開直播預告這個好消息，她表示服務處要成立家用快篩救急站」，發放的對象沒有限定居住戶籍，只要是「3＋4」的居隔民眾，可能因為太慢拿到快篩劑而無法出門者，或是陪同12歲以下小孩居隔的長輩（政府沒配給），就可透過親友憑政府簡訊、隔離通知書等相關資料，就近向里長登記，然後里長再來服務處索取，一人限定2支。

蔡淑君更強調，不論是住在新北、台北或是更遠的地方，只要符合領取資格，都可以前來索取，以目前第一階段1000支的數量，可以發放給500人左右，未來還會視情況開放第二階段，而且這次的行動是要傳遞愛的力量，民眾也不需要留下個資，只需要里長來此登記確實有此人並代領即可。