美國股市周四全面大幅下滑，那指和費半跌5%，另外美元匯率居高不下，人民幣走軟，一度跌破6.7關卡；而全球投資人擔心美國升息、中國的新冠疫情清零政策將打擊成長，紛紛避開高風險資產。

周五香港恆生指數收跌791.44點或3.81%，為20001.96點，指數一度跌破2萬點。國企股(H股)跌308.23點或4.33%，為6809.52點。

中國官方電視台周四報導，稱最高決策單位已經排除了任何放鬆新冠傳染病清零政策的可能，將打擊任何質疑該政策的言論。

科技指數大跌5.23%，網路應用大咖全數重挫，騰訊跌4.5%，美團跌4.6%，阿里巴巴跌6.4%，列入美預下市名單的京東跌6.2%，嗶哩嗶哩跌8.4%。

汽車股跌6.5%，黃金股跌6.3%，為表現最差的板塊。

小鵬汽車跌10%，吉利汽車跌6.6%，長城汽車跌6%。

紫金礦業跌7%，山東黃金跌4%，中國黃金跌8%。

小米仍下跌4.1%，報11.1港元；據消息人士指出，印度法院已經解除了對小米7.25億美元資產的凍結扣押，法院在聽取律師意見後，暫停執行該決定。小米印度被指控，涉嫌進行違法的匯款行為。

港股藍籌股今日只有聯想和電能實業上漲，分別升2.1%和0.4%。