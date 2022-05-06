飯店業者今天在媒體上喊出缺工，並直指最缺房務人員，要求開放移工，但以勞動部勞動力發展署受理求才登記資料顯示，去年房務人員求才薪資起薪為2萬5438元，相較整體住宿餐飲業平均的2萬8847元來得低，勞動部建議，缺工問題可以透過提高勞動條件等方式改善。

而據交通部「觀光產業人才供需調查及推估」研究報告建議，未來3年旅宿棊人才供給不足，而畢業生不願投入主因為薪資條件不符預期。

針對今天提出缺工的業者，勞動力發展署已主動聯繫業者提供專案媒合協助，且為積極因應旅館業缺工問題，已與交通部觀光局建立跨部會合作機制，將依觀光局匯集業者具體職缺需求後，立即啟動專案媒合服務計畫，歡迎有求才需求的業者多加運用。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，據勞動部統計去年房務人員求供倍比（平均1個求職者有幾個求職機會）為1.33、全體為1.62，代表房務人員缺工未如其他行業嚴重。