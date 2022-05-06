南韓一年一度影視盛典「第58屆百想藝術大賞」今(6日)晚盛大舉行，隨著韓國政府疫情大幅解封，眾星們可脫口罩走上紅毯，觀眾也時隔2年終於能夠進場觀禮，本屆可說是星光熠熠，主持人由秀智、朴寶劍、申東燁擔任，還有不少大咖男、女神到場，現場尖叫聲不斷。

憑著夯劇《二十五，二十一》爆紅的金泰梨，在事前人氣票選，就擊敗李世榮、潤娥等，奪下人氣獎，而她穿上白色中空禮服，難得展現性感好身材，仙氣十足又不失氣勢，不過她因裙襬太長，一下禮車差點跌倒，但她不以為意，對鏡頭哈哈大笑，相當俏皮可愛。

由左至右分別為金泰梨、金憓秀、潤娥。(圖／翻攝自韓網)

徐玄辣露傲人上圍。(圖／翻攝自韓網)

另外，有望以《奇蹟：給總統的一封信》首奪影后的「少女時代」成員潤娥，和隊友徐玄都不約而同穿上白色露肩洋裝，徐玄更大方展現傲人上圍和事業線，讓人不禁直呼長大了。

而以《少年法庭》角逐視后的金憓秀，以一襲斜肩緊身禮服現身，貼身設計讓她傲人E級胸器形狀一覽無遺，霸氣十足，完全看不出51歲，驚豔全場。

丁海寅、李政宰、李俊昊爭奪視帝。(圖／翻攝自韓網)

最後亮相的是主持人秀智、朴寶劍、申東燁，4月才剛退伍的朴寶劍狀態維持得超好，而女神秀智則是穿上平口黑色禮服，胸前大開V字小露酥胸，不過申東燁不小心踩到她的長裙，還好及時把腳收回，才沒造成走光意外。