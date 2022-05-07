前中選會主委黃石城辭世 享壽88歲 16:062022/05/07 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃石城。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前彰化縣長、中選會主委黃石城昨天上午在台大醫院辭世，享壽88歲。根據中央社報導，台灣傳統基金會今（7）日下午證實此事。 政風支援廉政署 議員籲桃市府拒絕 等了10多年 黃姵嘉推出另類新作獻給母親 #中選會主委 #黃石城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快篩試劑搶破頭 醫喊「有指標症狀」再捅鼻 09:062022/05/07 生活 兒童打疫苗家長兩難 黃高彬：有打有保庇 17:342022/05/06 生活 國道也鬧快篩劑之亂 載貨追撞2死 04:102022/05/07 社會新聞 高市議員確診首例 黃捷證實PCR陽性「喉嚨蠻痛」 11:482022/05/07 政治 符合解隔卻多住集檢所1周 黃郁芬要北市衛生局加強聯繫 16:382022/05/06 生活 陳時中萬一讓「這族群」跑了 黃創夏：2022國民黨撿到便宜 00:062022/05/07 政治 防疫保單爭議多 黃天牧親上火線3點說明 15:362022/05/07 財經 小黃卡好處多 搜羅全台5家小黃卡優惠 16:402022/05/06 生活 影／快篩實名制將分流 黃珊珊轟「把人民當猴子」 網友也不忍了 08:172022/05/07 政治 一劑難求 消基會諷快篩國家排隊 04:102022/05/07 生活新聞 黃瑄戲裡遭余秉諺背叛 曝差點放生風流老公 20:512022/05/06 娛樂 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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