1名女網友日前用交友軟體認識1名男子，聊了許久後終於約會，當天男子表現得浪漫溫柔，讓她芳心大動，回程路上也有說有笑，最後男子突然問說要不要到他家過夜，女網友則說不約炮，回到家她就收到男子訊息「裝什麼清純，X子，你該不會自以為條件很好吧？笑死」還說「錯過我是你的損失，滾吧」。

該女網友在Dcard上發文表示，他日前與1名男網友在網路上聊得很開心，於是相約見面，他們到北海岸散心、吃海鮮，行程餐廳全都由男方包辦，男網友還準備外套替她披上擋風，讓她頓時心中小鹿亂撞，不過一直到了約會尾聲，她在男方車上有說有笑地聊天，男方突然湊上前問要不要到他家過夜。

男子說女子說要不要到他家過夜，女子說不約炮，回到家她就收到訊息「裝什麼清純，X子，你該不會自以為條件很好吧？笑死」。（翻攝自Dcard）

該女網友當下表明「沒有要約炮」，男方則笑說沒關係，她之後回到家就收到對方傳訊「出來玩要有點sense，玩不起就不要用交友APP，裝什麼清純，X子，你該不會自以為條件很好吧？笑死」，男子還說想做他車的人很多「錯過我是你的損失，滾吧」，女網友看到訊息後崩潰，直言交友軟體都沒有正常人嗎？

其他網友留言「可憐，打不到砲就氣噗噗」、「他就是騙不到砲，自己走心！要坐你車的人很多？行情很好喔？那你玩交友軟體幹嘛？」、「都用交友軟體了，你還奢求什麼」、「幹嘛要生氣讓自己不開心，這種人當笑話看更好」、「妳要慶幸妳沒被騙砲，別難過了」、「錯過他是你幸運，好險他早露出真面目」。