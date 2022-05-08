高登環球公司投標16.5億元，總數1700萬快篩試劑，卻遭國民黨團踢爆不僅原本是資本額僅200萬的小吃店，董事長劉緯澤也背負詐欺罪名、欠債62萬還不出來等負面消息。對此臉書粉專《Lin bay好油》PO文表示，整件事情中，其實最有趣的在於公文是怎麼流出的。

《Lin bay好油》首先打臉陳時中，表示實際上廠商連領標都沒有，那就代表根本沒有進入實質的程序，那他怎麼知道這個廠商會取得衛福部多少的採購？難道要介入審查程序？然後又扯政治力干預、1700萬劑沒了，全部推給國民黨，「這種公司真的能拿到衛福部1700萬劑的訂單，廠商真能履約？誰為這個案子負責？」

《Lin bay好油》接著指出，整件事最有趣的在於這份公文的流出，5月2日開完專家會議，衛福部就神速的發函了，還是正本，3日高登都還不一定會收到，結果國民黨已經拿到，隔天就召開記者會。

《Lin bay好油》表示，就算國民黨2日就知道有這個函，找立委去跟衛福部要公文，有可能1天就拿到嗎？那是誰把公文給國民黨？這才是最奧妙的地方，更笑稱「黨的內鬥所出來的料往往超過國民黨的監督能力」。