國內新冠疫情持續延燒，本土確診數近日更是突破4萬例門檻，LINE原創貼圖「白爛貓」作者今天發文表示自己確診了，也透露染疫後的5種症狀，原以為自己打過3劑疫苗能擋下病毒，讓他直呼「我錯了！大錯特錯！」

白爛貓作者今在IG貼文表示，自己上週回老家後發現家人有感冒症狀，經採檢後確診，自己也進行居家隔離，一開始每兩天快篩都是陰性，認為自己有打3劑疫苗應該無事，但在自主管理後期卻出現喉嚨搔癢的症狀，當天晚上快篩結果也變成陽性。

作者雖然一度懷疑自己是偽陽性，但隔天睡醒後明顯感受到不對勁，高燒到39度、心跳加快140-160、全身痠痛、喉嚨劇痛、咳嗽，所有不適的症狀排山倒海而來，再快篩一次仍為陽性，不敢大意趕緊安排至急門診就醫。

作者表示，就醫採檢領藥後返家休息，不過發燒、咳嗽、心跳快、痠痛、喉嚨痛、畏寒等症狀仍持續數天，經服用藥物、清冠一號後有紓解不少，坦言「其實症狀真的很像感冒」，在今天收到確診通知，並完成自主回報。

作者也提醒，大家如果不小心確診了也不要恐慌，症狀頂多比感冒再嚴重一點，透過藥物治療確實可有效舒緩，但該做的防疫措施還是要做好，尤其是口罩一定要戴好，「不然你永遠都不知道你會在何時何日何地莫名其妙的中獎喔」。