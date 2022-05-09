本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前要求北北基桃醫院專責病房加開至30%，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，加開至30%的要求，是根據每日10萬人確診，平均每人住院5天估計需要1萬5千床計算，但目前還沒有要求全國病床都要開到30%。
羅一鈞說，現在先從個案數較多的北北基桃地區，要求一般急性病床大於500床的醫院，專責病房要開設到30%，雖然目前還未要求到全國都要比照，但也漸次要求加開至15%至20%不等的專責病房，以備後續確診者需要。
本土疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前要求北北基桃醫院專責病房加開至30%，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，加開至30%的要求，是根據每日10萬人確診，平均每人住院5天估計需要1萬5千床計算，但目前還沒有要求全國病床都要開到30%。
羅一鈞說，現在先從個案數較多的北北基桃地區，要求一般急性病床大於500床的醫院，專責病房要開設到30%，雖然目前還未要求到全國都要比照，但也漸次要求加開至15%至20%不等的專責病房，以備後續確診者需要。
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