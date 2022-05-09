台中市長盧秀燕在疫情記者會中宣告，繼「快篩陽得來速」與「兒童就醫得來速」後再推出診所PCR得來速已有7家診所響應。（台中市政府提供）

台中市5月10日推出診所PCR得來速，已有7家診所響應。（台中市政府提供）

台中市長盧秀燕在疫情記者會中宣告，繼「快篩陽得來速」與「兒童就醫得來速」後再推出診所PCR得來速已有7家診所響應。（台中市政府提供）

台中市衛生局長曾梓展9日在記者會中表示，台中市再新增 名中重症患者，目前有1名長者插管治療中。（台中市政府提供）

台中市9日新增2099例新冠肺炎本土病例，並新增5例中重症病患，累計目前仍有16例中重症患者住院治療，其中仍有1名80多歲長者插管；好消息是8日因氣喘併發肺炎插管救治的25歲女患者，經轉醫學中心搶救已拔管；台中市長盧秀燕在疫情記者會中宣告，繼「快篩陽得來速」與「兒童就醫得來速」後再推出診所PCR得來速已有7家診所響應。

台中市7日新增2517例、8日新增2358例，而9日新增確診2099例，接連3日呈現確診數減少，對此，市長盧秀燕解釋，有可能是週末篩檢量能比較少，請市民朋友不要輕忽，仍然要落實防疫措施。另，9日新增病例中，有535位確診個案為接觸者發病，包括校園群聚73例、職場群聚96例、家庭朋友群聚366例，其餘持續調查中。

衛生局長曾梓展則指出，8日傳出因肺炎插管的25歲氣喘患者已經在8日轉醫學中心後拔管；該患者有氣喘病史，因出現呼吸困難就醫診斷為黴漿菌感染細菌性肺炎，插管前篩檢陽性，之後確診，等於是一確診就插管，幸經從區域醫院轉醫學中心搶救，目前該名患者已經拔管，目前病情穩定。

但9日再增5例中重症個案，分別有2位收治在負壓隔離病房，2位收治在一般病房，還有1位在加護病房；患者分別是50多歲患有高血壓、糖尿病以及中度智力問題，住在長照中心患者，其因血氧下降5月7日住進負壓隔離病房，另為70多歲患有高血壓等慢性的男長者，他也在7日因血氧下降住進負壓病房。

以及1名80多歲患有高血壓、中風、失智女性，未有沒接種紀錄，目前收治在一般病房，用藥治療。另有一名70多歲男子，無疾病紀錄也打了3劑疫苗，因為出現血氧下降也收治在專責病房救治；另外，有一名80多歲女性，過去有糖尿病、心臟病以及血液透析，也因呼吸道問題目前插管收治在加護房救治。

盧秀燕也宣布，10日起再「診所PCR得來速」，只要民眾在家裡自行快篩陽性，或是出現有新冠肺炎相關症狀者，都可以直接在這幾家診所進行PCR。

首波有東勢區長頸鹿小兒科、豐原區張宗聖耳鼻喉科、北屯區承安耳鼻喉科、大甲區全信賴、西屯區工業區員工診所、南屯區主悅診所、南屯區東寧耳鼻喉科等7家診所響應，盧秀燕感謝這些診所醫護的幫忙，讓城市的防疫力量再升級。