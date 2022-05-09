男星納豆（林郁智）1月因腦出血、腦壓過高，緊急開刀治療，納豆術後專心休養，並全面停工，直到今（9日）才和女友依依拍影片向外界報平安，依依還原納豆生病當天，他說話有點大舌頭、口齒不清，加上依依發現納豆微笑時，左半邊也笑不太起來，讓她覺得狀況不對勁，要求納豆先就醫再去工作。

納豆在影片中表示，他對於自己生病那天的情況，已經完全沒印象，依依則描述，納豆當時說話有點大舌頭、口齒不清，她當下仍警覺可能是中風，儘管納豆表示他休息一下就好了，擔心就醫會影響錄影工作，不過依依仍堅持先帶納豆去掛急診。

依依描述，納豆當時說話有點大舌頭、口齒不清，她當下警覺可能是中風。（圖／取材自C.Y.Y. 陳依依 Youtube）

依依在搭車去醫院的路上，要納豆反覆做「舉手、微笑說你好」，他發現納豆舉手時雙手無法平行，微笑時左半邊笑不太起來，說話也有點口齒不清。而納豆到醫院量的血壓飆到240，納豆照X光時已經無法自行站立，要依依幫忙攙扶才能照完，甚至納豆在照頭部斷層時，他在檢查途中就失去意識，甚至口吐泡泡，情況相當緊急。

由於病房當時沒有人手，依依被告知會協助轉院，不過她當下則認為：「他（納豆）當下已經失去意識，我覺得太危急，我一直求醫生幫我開刀，也真的很幸運，後來硬塞可以當下立即動手術。」依依心有餘悸說：「從他（納豆）失去意識、爆血管到開刀，我們都有把握在黃金時間、一小時以內」。

其實依依是中山醫學大學畢業的高材生，她提高警覺觀察納豆狀況，當下要求納豆要馬上就醫，協助納豆度過難關，也讓網友直呼：「佩服依依的危機處理且臨危不亂，去上網看爬文，原來是醫藥大學的高材生，果然是人美又有內涵」、「納豆很幸運。依依的知識和即時的處理，真的不只救，而是免了可能的嚴重後遺症」、「很感動，還有很實用的判斷中風小技巧可以讓大家注意，納豆加油」、「慶幸當下在納豆身邊的是依依，醫療知識發揮，讓納豆救了回來」。

醫科畢業的依依提高警覺觀察納豆狀況，幫納豆度過難關。（圖／取材自依依 陳依依Sherry臉書）