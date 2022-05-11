《模范棒棒堂》出道的「王子」邱勝翊與香港女星鄧麗欣交往3年多，去年卻傳出不敵疫情分手，去年底王子被拍到郭雪芙家，出來時竟然是開著自己名車，令人好奇兩人關係，但王子、郭雪芙雙雙否認。今(11日)港媒報導，一個疑似知道真相的秘密帳號，最近在網上曬出王子和郭雪芙一前一後曬情侶照的證據，更指王子是唯一有關注郭雪芙親妹妹的唯一圈內好友，關係不言而喻。

王子去年底被《鏡週刊》拍到搭車到郭雪芙家，兩人合作電影《山中森林》疑似假戲真做，王子到了郭雪芙家後又換開自己的車子離開，上演當年和楊丞琳交往時一樣的密招保護戀情，對此，王子曬出一張《華燈初上》劇照並Tag郭雪芙：「怎麼朋友家變妳家了？難道那是『光』？」否認去的是郭雪芙家，而郭雪芙也同步回應：「就說不要一直跟蹤我了吧，《全明星運動會》第3季好好加油。」

港媒曬出王子和郭雪芙一前一後發相似照片。（圖／取自《on.cc東網》）

對於緋聞，郭雪芙經紀人當時表示兩人真的只是好朋友，沒有到交往關係，郭雪芙暫時想好好工作，感情的事就隨緣，而鄧麗欣則大方送上祝福，表示：「是真的祝福，不是真的也會祝福。」先前她更替王子背書，強調王子是好男孩，「不煙（菸）不酒不愛夜生活，認識他的人都很清楚他的為人」。

據《東網》報導，接獲知情人爆料一個社交帳號收集了不少王子和郭雪芙的發文，稱王子在和鄧麗欣分手前就和郭雪芙過從甚密，不僅一起吃飯約會，還有一支短片稱兩人曾各自帶家人一起到餐廳吃飯，似乎已經進展到見家長的階段，王子更關注了郭雪芙妹妹的帳號，並稱郭雪芙曾發過「斷捨離」、「只留下令你怦然心動」等文章，引來質疑是要求王子和前女友分手，但對此王子經紀人回應：「王子跟郭雪芙兩人目前只是好朋友關係，這個問題已經在不同傳媒澄清過很多次，兩人因合作電影而變得友好。」