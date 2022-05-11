5年前看好創新+1收單模式的17LIVE集團，有鑒於後疫情時代社群電商賣家需求細緻化、個人化，5月正式推出全新品牌「OrderPally全方位社群開店系統服務」，並正式上線。

OrderPally全面整合多元社群平台、行銷模組、管理模組、一頁商店、即時直播收單、金流服務、物流，一次簡化繁瑣的經營，協助賣家建立「即時」有「溫度」行銷體驗環境。看準未來新電商網紅崛起和新職業發展趨勢，累積輔導超過1萬家以上電商品牌經驗，首創「人、貨、場」三合一模式，擴大與知名品牌宏碁飲料事業群、發現茶、協發行泡菜、酷樂館、士東嚴選、聯強，整合直播電商上下游的場域、營銷教學，推出「十分鐘開啟帶貨銷售」服務，手握市場商機。

在全球新冠肺炎疫情催化下，線上購物加速成為民眾消費重點方式，根據國際市場研究機構eMarketer統計，全球社群電商的銷售總額到2025年時將達到1.2兆美元，根據調查報告指出，除了大型電商平台購物，4成台灣消費者曾經在社群平台上購物，比例有快速攀升趨勢，社群平台快速成為各家品牌兵家必爭之地；17LIVE集團指出，隨著各國對個資使用限制和各家社群平台演算法修改，電商手續費節節攀升導致流量紅利逐漸消失，強調深度互動的社團型社群與KOL/KOC與粉絲黏著度增長，成為另一個不可忽略新趨勢，KOL/KOC紛紛發展社群銷售事業，2021年在疫情下，2021年註冊賣家數成長426％，預計2022年社群電商市場將會翻倍成長空間。

FBBuy「+1」2017年上市至今，團隊協助超過10,000個品牌店家創業，每年平台交易銷售額超過200億，使用直播電商功能銷售店成長超過80％，接觸超過千萬消費者，產品類型橫跨零食、飾品、服飾、家具及生活選品，其中更不乏知名藝人以及網紅均是使用者。

從FB擴展至IG、LINE等社群平台，OrderPally不僅涵蓋多社群，整合直播、貼文或一頁式商店，紅利、抽獎等行銷模組、會員與商品庫存模組、第三方金物流涵蓋藍新、綠界、LinePay、街口支付、Pi錢包，更向下整合物流，除7-11、全家、新竹物流等大型業者外，更首次與Pickupp皮卡物流科技深度合作，提升雙北配送效率，串接購買、銷售、管理三個面向，收攏人流、物流、金流三流服務，讓店家可輕鬆跨渠道管控，把更多心思放在消費者溝通，創造高營收。另外，考量大小賣家需求不同，OrderPally採取分級訂閱制，讓賣家更靈活處理經營需求。

17LIVE表示，集團不斷在轉型道路上前進，此次新品牌OrderPally和商業模式推出，啟動17LIVER領袖升級計畫，提供平台直播主掌握社群電商機會，為自己開創多元角色，目前已有多位優質直播主加入，預期將有更多的KOC/KOL參與線上直播銷售商機。