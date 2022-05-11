王偉忠主持中廣流行網「欸！我說到哪裡了」，今訪問網紅阿翰。（金星文創提供)

王偉忠和阿翰在現場互幫對方畫畫，圖為阿翰畫王偉忠。（金星文創提供)

王偉忠主持的中廣節目《欸！我說到哪裡了？！》，今晚（11日）訪問因模仿算命阿姨恭請「九天玄女降肉」爆紅的阿翰，被王偉忠問到一生做最壞的事？阿翰回答是「跟老師頂嘴，我就是個臭俗辣而己」。而阿翰也澄清自己沒有因爆紅而海撈一筆，「我一個月極限就是3支影片。」

王偉忠覺得阿翰跟他有很多共通點，兩人都喜歡喜劇、愛模仿、喜歡創作跟畫畫，而且都是外地來台北發展的孩子，他來自嘉義，阿翰來自花蓮，兩人都害羞不知道怎麼打入台北的圈子。但他覺得阿翰很好，已經有名氣了但還是不改本色，很有才華，很有天分。

阿翰透露自己其實很悲觀，5年前開始受矚目，他卻覺得自己應該是曇花一現，沒想到現在還很受歡迎，他從頭到尾自己監控，所以做東西很慢，一個月只能做2-3支影片，現在也還在研究之中，如果遇到瓶頸，他就放空自己，去看山、看看海，尤其花蓮的天際線特別開闊。他也分享覺得如果聽眾有心走這條路，一定要好好經營自己，找出自己與其他人的不同，一定要做出區隔。

兩人在節目中交換創作經驗，王偉忠說自己過去每天製作帶狀節目，一天一天追著跑，所以他覺得「緊張」不是壞事，有時候會逼出好東西來。阿翰則透露他很感謝現在是自媒體時代，很喜歡跟團隊一起創作但又不必直接面對觀眾，可以躲在電腦後面盡情演出，但另一方面他又很享受跟觀眾作朋友、哈拉的感覺。

聊起小時候模仿的對象都是老師，兩人開心扮演不同角色，瞬間中廣錄音間忽然出現了北京腔的「張翰」、「算命阿姨」、「房東阿姨」等角色，讓聽眾爆笑不已，留言直說這集是「二十四個阿翰」！阿翰也讓「算命阿姨」現場幫王偉忠算命，告訴王偉忠，放輕鬆，享福就好了！

兩人還在現場幫對方畫插畫，阿翰小時候愛牆壁上畫姊姊看的「美少女戰士」，啟發了繪畫魂。兩人也大談模仿心得，王偉忠製作「全民大悶鍋」系列，請演員模仿了許多政治人物，轟動一時。阿翰說他不想模仿名人，都是自己創作以小人物角色，而且親手製作角色的穿搭與配件，像是手環、項鍊等，他覺得模仿小人物是一種表演，但如果模仿名人，感覺自己好像是複製人！王偉忠說，確實如此，因為名人自己就在表演。