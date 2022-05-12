本土疫情嚴峻，教育部今(12)日晚間表示，參考各縣市各級學校教職員工生確診及接觸者匡列人數，估算公費快篩試劑需求，目前已配發100萬劑次公費快篩試劑至各縣市教育局處運用。

教育部說明快篩試劑疫苗發配到校園的進度，於5月2日及5月4日已配發70萬劑次公費快篩試劑至各地方政府及大專校院中心學校，作為依當時校園防疫規範匡列居家隔離者運用。

教育部提到，考量校園防疫物資存用需求，於5月10日配發「第一批備用存量」30萬劑次至各地方政府教育局處及大專校院中心學校，提供各校存放並運用於依據中央發布5月8日起生效的3天「防疫假」適用者，返校前1人1劑次配發使用。

針對公費快篩試劑使用原則，教育部重申，公費快篩試劑運用並非以普發方式進行，而應作為備用物資做最有效運用，在國家防疫物資整體規畫原則下，教育部責無旁貸持續向指揮中心爭取公費快篩試劑運用於各級學校，全力支應學校防疫物資。