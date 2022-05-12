男神藝人柯震東9日在IG限時動態忽然曬出快篩兩條線的照片，驚傳新冠確診，當時曾自責耽誤工作，負面動態連發；但他今(12日)已調適好心情，轉以幽默口吻自嘲：「今天依舊是二線男星」，還搞笑用特效字PO出刷卡單，期待早日陽轉陰，努力回復「一線男星」解隔自由行。

柯震東9日驚傳新冠確診，事發突然讓他忍不住驚呼：「WTF」，不敢相信自己居然中鏢，之後更PO出全黑的照片寫上「FXCK ME（搞死我了）」，對自己中鏢隔離耽誤到工作進程一事顯得很自責。柯震東之前4月正拍攝的新片劇組也傳出有人確診，導致多名密切接觸者被匡列，不過柯震東的經紀人當時表示，柯震東並未被匡列，和各組工作人員都有故定接受快篩，皆呈現陰性，所以拍攝計畫沒有更動。

柯震東在IG限動幽默PO文自嘲「二線男星」。（圖／取自柯震東IG限時動態）

但柯震東今天似乎已能輕鬆看待隔離這件事， 他PO了一張快篩已是陰性的照片，寫道：「今天依舊是二線男星，還要再努力努力」，然後又連PO了兩張刷卡單，不知是否用來購買快篩試劑，他透露二線男星（快篩陽）努力要回到「一線男星」（陽轉陰）的位置，就是為了能早日解隔離出來逛街自由行動，對遭到確診居隔的現狀幽默面對。

柯震東PO出刷卡單，不知是否用來購買快篩試劑。（圖／取自柯震東IG限時動態）

柯震東過去演出九把刀電影《那些年，我們一起追的女孩》在台灣破4億票房，成功躍升一線男星，這幾年他陸續主演的電影《再見瓦城》、《金錢男孩》都入圍了金馬獎最佳男主角獎，加上今年再度主演九把刀電影《月老》，又創下2億的票房佳績，再次奠定他一線男星的地位。