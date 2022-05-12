強尼戴普（Johnny Depp）控告前妻安柏赫德（或譯安珀赫德，Amber Heard）家暴誹謗的5,000萬美元官司目前進入休庭階段，雙方都在準備下一波證據及證人，預計將於下週重新開庭；然而近期卻有消息指出，強尼戴普對審判結果很擔心，認為這場官司的獲勝機率仍然不高。

根據美媒《華盛頓郵報》訪問加州知名律師Mitra Ahouraian（米特拉·阿霍萊安），他從專業角度指出，名人的誹謗官司成功機率不高：「有了第一修正案之後，這保障我們可以討論大眾關注的議題，當然囉，這也包括名人的生活」，意旨第一修正案對言論自由的保證不容易被動搖。

強尼戴普的律師團隊也並非不明白這點，畢竟他們這場官司主要訴求點在於安珀赫德多年來對外放話，指強尼戴普對她家暴，導致強尼戴普的形象及工作機會全毀。不過也傳出，強尼戴普對此事了然於胸：「要證明安珀赫德真正充滿具備預謀的惡意很難，這是非常不容易的。」

網友持平看待兩造互控，從強尼戴普和安珀赫德各自的證詞來看，感覺這對前夫妻彼此互相傷害，兩個人都並不全然是無辜的；雖然目前民意輿論風向，強尼戴普明顯佔到上風，然而結果如何還很難講。而在目前的休庭期間，有消息傳出強尼戴普前往歐洲散心，和朋友一起彈吉他排遣心情：「強尼在歐洲享受得來不易的休假，與老友一起出去玩，也在鄉下散步」，而事件的結果還要等到下週重新開庭才能突破僵局。