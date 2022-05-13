折翼的領角鴞。(壽山動物園提供)

壽山動物園今年3月起陸續接獲領角鴞（小型貓頭鷹）救援任務，其中1隻因左翅橈尺骨骨折，還手術埋了2根長釘子在骨頭中，復建時另須保持翼膜一定的柔軟度，近期骨釘已經拔除，救援團隊期待牠早日康復、重返天際。

園方指出，今年3月19日救傷人員送來1隻無法飛行的領角鴞，為減少檢查時的緊迫，獸醫師特別投藥及氧氣輔助，並以麻醉抽血檢查，拍攝X光後發現，牠的左翅橈尺骨骨折，且皮膚因骨折破裂，周邊沾上血液的羽毛也已乾掉。

從傷口判定，獸醫師認為這隻折翼的領角鴞所受的骨折並非近期造成，光是想像牠在就醫前經歷的痛苦，就讓人覺得心疼。為讓牠的骨頭能儘早復位，趕緊帶著牠到中興動物農16醫院手術，並埋了2根長釘子在骨頭中。

為了不讓翅膀在包紮的期間造成關節僵化，另要幫忙領角鴞復健，讓牠的翼膜可以保持一定的柔軟度，關節也要有足夠的伸展。目前領角鴞的骨釘已經拔除，斷骨也已逐漸接合，園方期待牠早日康復，展翅重回久違的天空。