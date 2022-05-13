日本女星中島知子曾是搞笑團體「奥賽羅」一員，憑著性感女諧星形象走紅，2011年因健康狀況不佳停工休養，之後爆出她遭靈媒洗腦精神異常，又鬧出積欠房租、赤腳逃家等風波，形象跌入谷底，有傳她拍AV博翻身，對此，她近日在節目上被問及此事，也曝光「下海」內幕。

中島知子2013年被日媒爆料，有AV片商開出高達6000萬日圓（約1400萬元台幣），邀她下海拍A片，她近日上坂上忍主持的ABEMA網路節目時，坦言確實有接到邀約，且聽說比「早安少女組」前成員加護亞依的價碼還高，讓她嚇一大跳。

而她雖然最後拒絕出演AV，但卻加入幕後製作，執導針對女性客層的情色片，一共拍了7部。此外，她也談到2016年推出的露毛寫真集，一半以上都有修圖，但卻受到70多歲讀者喜愛而熱賣，因此她坦言必須「歸功於拍攝團隊」。

50歲的中島知子出道多年，跨足主持、戲劇等領域，曾與松嶋尚美合組搞笑團體「奥賽羅」，不過之後卻爆出她遭到日本最大邪教組織「奧姆真理教」的靈媒菊池直子洗腦，導致情緒不穩定，之後鬧出沒錢繳房租積欠挨告、赤腳逃家被警方尋獲等風波，讓她陷入低潮，也和經紀公司解約。