根據天文學家的分析預測，5月15日可能有一場新出現的流星雨爆發，這場流星雨是由雙小行星系統2006 GY2所引起，其主星直徑約400公尺、副星約80公尺，將在台灣時間15日18時20分左右，通過分布在其軌道上的流星體帶，國際流星組織（IMO）預估極有可能引發流星雨，其輻射點位於武仙座。

天文館指出，由於流星體帶中的碎屑密度未知，所以有可能在短時間內發生驚人的流星暴，也可能僅出現零星流星。

此外，天文館說，因為流星體帶在各星體的引力攝動下，位置可能偏離預測，所以出現時間也會隨之改變，很難精確掌握，需要全球民眾接力觀察，協助科學家加以確認。

天文館預測，第二起則流星雨將在5月底，為科學家矚目已久的武仙座τ流星雨。

天文館指出，這個流星雨的母體73P／施瓦斯曼-瓦赫曼3彗星（Schwassmann-Wachmann 3）在1995碎裂，遺留大量碎屑在其流星體帶中，而且年代不久，極有可能發生流星暴，預測出現時間大約為5月31日13時前後，同樣具有高度的不確定性，建議可在5月28日至6月1日之間觀察。