自從七六人遭到東區龍頭熱火淘汰出局後，批評「大鬍子」哈登季後賽表現太爛的聲浪從未停過，如今就連前火箭球星「T-Mac」麥格瑞迪也跳出來批評哈登，強調哈登在火箭時期能夠3度成為聯盟得分王，完全是靠裁判哨音，「否則他場均最多18分！」

「是規則幫助哈登成為火箭時期的那個哈登，」麥格瑞迪表示，「因為你不能去干擾他的三分出手，不然就是犯規，回顧在我打球的那個年代，那些動作都不算犯規，請仔細想一下，運球、運球，然後後撤步三分球，你認為聰明的防守者守不住嗎？」

麥格瑞迪甚至更不客氣點出哈登在火箭時期得分偏高主因，「我的意思是他很多的得分都來自罰球，假如他沒有得到那些哨音，他的平均每場得分可能最多就是18分而已。」事實上在哈登效力火箭9個球季中，只有1季場均罰球次數沒答雙位數。

不過哈登本季從籃網跳槽七六人之後，表現確實有點水土不服，他效力七六人21場例行賽，無論是投籃命中率(4成02)或三分命中率(3成26)皆創生涯新低紀錄，甚至場均得分(21.0)也是近10年最低，哈登表現的確越來越沒有頂級球星的模樣。