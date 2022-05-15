基隆爆最小死亡確診案例！一名2歲男童12日快篩陽性後高燒不退，至醫院採檢確診，部立基隆醫院小兒科醫師判定為急性腦膜炎，立即協助轉送台北榮總，14日急救後仍不治身亡。基隆市衛生局表示，男童直接死因應為急性腦炎，有多重器官衰竭、敗血症等，是否與COVID-19有關聯待中央判定。

據了解，男童12日快篩陽性、發燒大於38℃，家屬趕緊送往部立基隆醫院急診，院方立即PCR採檢，並開藥後通知返家持續觀察，後續結果出爐為陽性、CT值18；男童於13日晚上出現抽搐、發燒達42.2℃等症狀，家人再次至基隆醫院求診。

基隆醫院指出，男童到院後，小兒感染科醫師楊宗彥會診懷疑為病毒性腦炎，給予氧氣、輸液、退燒藥、抗生素、抗抽搐藥，並建議轉至醫學中心評估治療，同步向基隆市衛生局通報。

基隆市政府表示，衛生局13日晚上10點多接到基隆醫院求助，立即協助詢問最近的基隆長庚醫院，但院方認為，男童屬重症，院內主要收治輕、中症患者，若要由兒科加護病房收治，建議轉送台北醫學中心；衛生局再趕緊詢問具兒科加護病房醫院，包括台北內湖三總、台大、馬偕，但皆因滿床被拒收，最後不斷請託台北榮總才答應。

衛生局長吳澤誠說，13日晚上11時30分左右，通知基隆醫院趕緊與台北榮總醫師對接、交班。男童14日凌晨1時35分從基隆送往台北榮總，救治約6至7小時後，不幸於當天上午8時55分死亡。

吳澤誠提及，男童的父母沒有染疫，感染源疑似來自保母，直接死因應為急性腦炎，另有多重器官衰竭、敗血症、腎臟功能不佳等情形，至於是否與COVID-19有關聯，仍待中央依病例判定。