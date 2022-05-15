美女演員林萱瑜，有著神似陳妍希般的清純外貌，大學時期PTT封她為表特版女神，長期投入在平面拍攝，後來她無意間被挖掘培養為演員，憑藉精湛演技及出色口條，挑戰高壓8點檔拍攝環境，近來她結束友台拍攝行程，她也趁著空閒時間和粉絲互動，開放IG你問我答，不料卻有女網友哭著向她求救男友跟她以外的女生啪啪，熱心的她也大方給出答案。

演員林萱瑜作風一項大方親民，14日在IG開放粉絲提問，她聊到在2014年第一次拍戲時的心情，當初23歲才剛剛入行，進到這個圈子前，她並沒有特別熱愛的事物，是到拍戲後才發現沉浸在表演樂趣，這段經歷她感到很奇妙，她感到自己突然進演藝圈很努力也很幸運。

林萱瑜《拍攝女人30》時才23歲，在IG發布限時自曝算是無打無撞進入戲劇圈，時隔多年回想起這段經歷頗感趣味。(圖/林萱瑜 IG)

隨著時間空了下來，粉絲也鼓勵她錄製綜藝節目，不過她也透露很害怕綜藝，因為自己是個無趣的人，但也會盡力在戲劇外努力嘗試，緊接著又被問接新戲的可能性，她表示自己非常喜歡演戲，只是短期她需要養身子，已3年多都沒休息的她，應家人要求全身健康檢查，當然也不會讓觀眾們空等她太久。

女網友提問男友肉體出軌，林萱瑜本人認真思考後親自答覆，要思考包容度多寡的問題，也分享自己會如何做出決定。(圖／林萱瑜 IG)

除此之外，她也充當起了愛情軍師，有女網友向她透露「我的男人肉體出軌，請問要怎麼樣才可以放下」林萱瑜回應道，是否要去放下關乎對男生的包容程度，以及是否「真能在心中原諒對方」，如果只是因為捨不得繼續在一起，那接下來相處的時光對雙方都會是個折磨，像她就會選擇離開。現實生活中，林萱瑜疑似有1名演員男友韓宜邦，交往十分穩定，替女網友解答也意外曝光將來對男方的感情態度。