台中市西屯區東大溪每年都發生魚群暴斃，往往是在大雨後，大量集體死亡。（楊正中提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市西屯區的東大溪下游，又見大量魚群暴斃，市議員楊正中15日接獲通報到場察看，呼籲環保局盡速清理並追查魚群死因。環保局表示，現場採水初篩並未發現異常，已採集魚屍及廢水送驗，釐清該廢水的水質特性與魚群暴斃原因。

楊正中偕同協和里長陳靖益、市議員參選人楊大鋐到場會勘，發現魚屍布滿河川，且空氣中瀰漫臭氣，令人作噁。

楊大鋐表示，東大溪魚群暴斃，每年都發生2、3次，每次在下雨後、河川水量充沛時，就會發生；居民懷疑是否有工廠趁機偷排廢水？但每次反應，環保局、水利局總是虛應故事，敷衍了事。

楊正中表示，市府每次都解釋，是因河川含氧量不足，魚群游進草叢中出不來、缺氧，等理由呼嚨過去，「難不成魚群得了憂鬱症集體鬧自殺，所以才查不出原因？」魚群暴斃事件，年復一年上演，就是抓不到偷排廢水不良廠商，令人扼腕。

陳靖益指出，里內專程成立河川巡守隊，13日就有隊員反應東大溪下游、協和一橋至三橋，有魚群在水中掙扎翻肚，14日就出現魚群大量暴斃，臭氣沖天，盼環保局盡速派人清除魚屍。

環保局表示，14日接獲陳情，派員前往東大溪巡查時發現，溪流湍急有魚群游動，但在東大溪安和路20-7號附近，至下游南邊溪匯流處河段（約500公尺），河道地勢較低及草叢中處，出現數百隻魚屍，已現場採水初篩並未發現異常；已啟動緊急應變措施持續打撈清理，避免影響河川品質。

環保局指出，昨日傍晚及今日一早再派員巡查，均未發現違規排放廢（汙）水情事，經採水初驗重金屬、溶氧、pH值、氰化物等均無異常。為釐清魚群暴斃發生原因，已採集魚屍及廢水送驗，藉此瞭解該廢水的水質特性，並釐清死魚發生原因。另外，依排水路，將對水體及上游周邊的事業列管稽查，若查獲汙染事證，必將依法嚴懲，以維河川環境品質。