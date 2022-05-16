1名男大生在《Dcard》抱怨，他用外送平台點飲料，怎料過了1個小時，除了訂單被取消外，樓梯滿地都是打翻的奶茶跟珍珠，原PO表示，一想到要花時間清理樓梯就讓他超火大，貼文一出引起熱議。

原PO不爽等了一個小時，訂單被取消還要自己清樓梯。（圖/翻攝自Dcard）

原PO在社群網站《Dcard》發文，他忙碌一天後，點杯外送飲料犒賞自己，不料等了一個小時，發現訂單早被外送員取消，打開門一看，樓梯間竟灑滿奶茶，珍珠掉的到處都是，原PO生氣地說：「雖然訂單被取消，不用付錢，但我白等了一個小時，還要自己公寓清理樓梯」。

網友們紛紛留言分享親身經歷：「我不是被棄單，是下雨天沒有外送員我訂了湯麵，結果送來的時候已經變成麵糊，想到還是好想哭」、「雖然沒有你那麼慘，不過我上次點滷肉飯便當打開來沒有滷肉，還有一次外送員跑錯棟丟了就走，拍了一張我根本不知道在哪的餐點照，後來就退款了」、「我之前叫外送小火鍋2碗來吃，有附2杯可樂，他不小心打翻，結果去旁邊雜貨店買了2罐290ml可樂給我」。

也有人消遣原PO：「我是建議你以後下樓拿」、「選現金就好」、「你好慘，自己去買啦」、「在地美食」、「會不會外送員下雨，然後滑倒不小心打翻你的飲料，感到錯愕所以烙跑」、「買個袋子吧，外送員也很辛苦」、「不太給小費呀，給小費就100樓也爬」。