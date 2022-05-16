本土確診數已多日破萬人，不只民眾感染，連演藝圈都拉警報，明星夫妻檔林道遠、張淨婷今（16日）在臉書宣布全家確診，但表示染疫不恐怖，因為最恐怖的是孩子康復後「嗨到屋頂都快掀了」。

林道遠16日晚間在臉書PO文表示：「是的，在上個月底我們全家都確診了！經過了隔離，感謝主，我們全家都已經康復囉，也請大家不用擔心我們一家的症狀都很輕微」並hashtag「我康復了」、「確診並不可怕」、「我有抗體了」、「醫護人員辛苦了」，以及曬出與妻子、小孩的合照、確診簡訊和防疫物資。

接著，張淨婷稍早之前在臉書粉專以幽默的口吻證實全家確診：「是的…我們兩條線了！但…不是懷孕，是確診了」，她表示前陣子不常發文的主因是全家忙著對抗病毒，因為林道遠最先快篩兩條線，「畢竟我們家有老有小，而且他快篩的前一個小時我們還一起吃晚餐，所以我心裡其實做好了全家人都會確診的心理準備，但這個確診也打亂了我們所有的行程安排及工作。」

由於全家都染疫，不得不取消回娘家慶祝母親節、第一次路跑和工作等行程，但張淨婷感謝家人和經紀公司的體諒和協調、教會弟兄姐妹和牧師師母的滿滿防疫物資，以及關心他們的所有朋友，「真的真的很感激大家對我們林氏家族的愛，讓我們一家七口渡過了這次確診的風波！大家都很擔心道遠哥餓著，所以幫我們把家裡的冰箱跟零食櫃塞好塞滿」。

最後，張淨婷告訴大家他們已完全康復，認為確診並不恐怖，「恐怖的是…孩子們活動力跟體力都超好的時候，整個被他們嗨到屋頂都快掀了…」這一番言論讓不少父母級網友心裡超有感。