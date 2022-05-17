七六人在季後賽出局之後，主力球星哈登（James Harden）遭到外界指責作戰不力，這次是他的老戰友貝弗利（Patrick Beverley）站出來為他辯護。貝弗利在ESPN節目解釋，七六人總教練瑞弗斯（Doc Rivers）是一個要求很多的總教練，在他手下打球是很辛苦的。

貝弗利說：「身為控球後衛，為瑞弗斯打球是極度困難的，因為他要求的很多，優秀的教練都應該是這樣，所以這是一段調整的時間。」他指出瑞弗斯的系統並不是球員馬上可以適應的，特別是和恩比德（Joel Embiid）這樣的持球型中鋒搭檔，需要時間磨合。「只是半個球季而已，我們就要說哈登不配領取頂薪？這太不公平了。」

在此之前哈登確定與恩比德聯手的時候，帕金斯（Kendrick Perkins）曾經比喻他們為「俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）與布萊恩（Kobe Bryant）」的超級雙人組。後來歐尼爾在IG引述一則推文寫道：「超級雙人組只有一個，懷念你，Kobe。」帕金斯親自向歐尼爾留言致歉：「老兄我錯了，我很不敬。可惡的哈登。」哈登仍有簽下頂薪的資格，不過根據ESPN記者爆料，七六人季外有遠大的補強計畫，必須要哈登自願打折才能達成。