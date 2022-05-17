本土新冠疫情嚴峻，台北市政府和台北榮民總醫院在中正紀念堂開設車來速篩檢站，17日正式啟用，每天提供1200個採檢名額，一早就排滿等候篩檢的車輛，等待的車輛車窗大多打開，好讓空氣對流。（鄧博仁攝）

本土新冠疫情嚴峻，台北市政府和台北榮民總醫院在中正紀念堂開設車來速篩檢站，17日正式啟用，一早就排滿等候篩檢的車輛，每天提供1200個採檢名額，現場也開放民眾排隊預約。（鄧博仁攝）

台北市今日新增9772例本土病例， 北市衛生局指出，中央流行指揮中心今日起實施，確診個案同住家人居家隔離修訂政策，完成3劑疫苗接種者得免居家隔離，採7天自主防疫。

衛生局表示，未完成3劑疫苗接種者維持「3天居家隔離 ＋ 4天自主防疫」，自主防疫期間需遵守自主防疫規範，且在取得2日內家用抗原快篩陰性證明後，才能外出工作、採買生活用品，外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

本土新冠疫情嚴峻，台北市政府和台北榮民總醫院在中正紀念堂開設車來速篩檢站，17日正式啟用，每天提供1200個採檢名額，一早就排滿等候篩檢的車輛。（鄧博仁攝）