台北市今日新增9772例本土病例， 北市衛生局指出，中央流行指揮中心今日起實施，確診個案同住家人居家隔離修訂政策，完成3劑疫苗接種者得免居家隔離，採7天自主防疫。
衛生局表示，未完成3劑疫苗接種者維持「3天居家隔離 ＋ 4天自主防疫」，自主防疫期間需遵守自主防疫規範，且在取得2日內家用抗原快篩陰性證明後，才能外出工作、採買生活用品，外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。
台北市今日新增9772例本土病例， 北市衛生局指出，中央流行指揮中心今日起實施，確診個案同住家人居家隔離修訂政策，完成3劑疫苗接種者得免居家隔離，採7天自主防疫。
衛生局表示，未完成3劑疫苗接種者維持「3天居家隔離 ＋ 4天自主防疫」，自主防疫期間需遵守自主防疫規範，且在取得2日內家用抗原快篩陰性證明後，才能外出工作、採買生活用品，外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。
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