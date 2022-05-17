成大醫院增設8床嬰幼兒加護病床，提供確診兒童重症專責照護。(成大醫院提供／曹婷婷台南傳真)

成大醫院本周五將設立COVID-19婦幼專責照護病房，確保確診孕婦及6歲以下兒童能獲得完善醫療照護，但一名原本2周後將在成大剖腹產的孕婦，16日看診時被告知因成大將成立專責病房，產婦必須轉診到其他醫院，不滿控訴「把原來孕婦當人球，無視我們身心狀況」。

這名孕婦本身為高齡妊娠雙胞胎產婦，目前已懷孕34周，原本預約2周後剖腹產，昨天產檢時，醫生告知因成大被衛生局要求專收確診產婦，將清空產科病房，也不收一般無確診產婦，讓這名孕婦心情焦慮，她說，即將生產了卻遭到強迫轉院，擔心其他醫院不是很了解她的身體狀況，相當無奈。

成大醫院下午也回應，強調成大醫院成立COVID-19婦幼專責照護病房，對原孕產婦仍有安排配套措施，包括原產檢、看診及急診服務維持不變；臨近產期的孕產婦由成大醫療團隊轉介到策略聯盟醫院繼續照護，維持成大醫院體系一貫專業照顧水準，24小時照護無間斷。

成大醫院也說，由於醫院空間有限，為了收治確診孕產婦，只能把產房改為專責病房，因此，無法再收治一般產婦，希望大家能體諒疫情當下的不得已。