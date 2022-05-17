王偉忠在中廣《欸？我說到哪裡了？》專訪依依，分享談她如何陪伴、照顧突然罹患出血性中風的納豆。依依表示這一路上的感受太多了，她很希望能夠藉此分享中風方面的衛教知識，她透露有很多人都問說是在哪裡找名醫幫納豆開刀、找哪裡復健的？她表示其實重要的不是名醫，而是「時間」，本來醫院想請納豆轉院治療，但她堅持要在最快的時間開刀，還協助納豆媽媽簽下手術同意書，回首這一切，依依說：「各位，請記得名醫不重要，時間最重要！」

依依表示，目前納豆的記憶都回來了，但還需要一點時間才能工作，醫生都說這是奇蹟，她還特別提到曾經請王偉忠到醫院看納豆，因為醫生說平常幸福快樂的記憶其實很淺，要令人害怕、畏懼的事情才能留下深刻的印象，那時納豆拒絕復健、一整天都不願開口說話，她覺得可能請王偉忠出馬才可以嚇嚇納豆，所以特別請王偉忠見到納豆時要他多復健。

等王偉忠到病房探望時，納豆一看到他馬上露出驚訝的表情，過5秒鐘就立刻喊出「偉忠哥！」依依在旁邊看得目瞪口呆，假裝吃醋地對納豆說：「你怎麼這樣，看到我都喊不出我的名字，看到偉忠哥就喊出偉忠哥。」而且納豆根本不願意開口說話，可是看到王偉忠，立刻開始聊天，隔天依依告訴醫生這些表現，醫生都不可置信。王偉忠在訪問時表示，「看來我在納豆心中真的是魔王等級的人，讓他怕到這個地步！」