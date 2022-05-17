台北市政府與台北榮總合作，在中正紀念堂新增防疫急門診提供車來速PCR篩檢。（季志翔攝）

今（17）日本土確診新增65,794例，連續六天確診數都維持在6萬多例，醫師沈政男分析，北部確診曲線緩降，中南部的曲線緩升，兩者就要出現黃金交叉，估計5月28日全台單日確診數將超過十萬例。

沈政男在臉書發文分享今天高屏區與台北區的確診曲線圖，其中北部正在緩降是因為Rt值被壓低，而南部曲線則正在緩升，「一升一降，就代表北部與中南部就要黃金交叉了」，兩者加總起來，確診曲線就會形成高原狀。

醫師沈政男指出，新增確診數已出現「北降南升」的趨勢，即將出現黃金交叉。（圖／翻攝沈政男臉書）

沈政男解釋，北部曲線緩降來自人流指數下降，北北基桃社交最活躍的人已經被感染光了，病毒只能找到下一個感染者，來不及找到第二個就陣亡了。北北基桃原本新增占率高達全台八成，現在已降到了六成，中南部新增很快就會超過北北基桃，在11天後全台新增確診數將拉抬到超過十萬例。

至於連日確診數持平，是否有黑數影響？沈政男認為，今天中重症新增61例也處於持平狀態，跟確診新增相符，代表黑數比例沒有明顯增加。

沈政男也提醒，一旦大家放鬆防疫，Rt值就會回升，確診高峰與緩解時間，跟Rt值息息相關，共存絕無所謂「終究必須六、七成人口染疫」，只要不脫口罩，就能減少不少感染案例。