大陸江陰解封復工，信邦(3023)因廠區閉環生產，5月營運未受到太多影響，信邦初估，5月合併營收有機會優於4月，第2季營運可望維持成長趨勢，有機會比第1季好，今天盤中股價強勢走高。

大陸華東地區為防控疫情，3月底開始上海、昆山、江陰等地陸續封城停工，信邦主要廠區在江陰，日前亦因疫情封城，不過封城期間信邦維持正常閉環生產，只有進出貨略受物流影響，江陰已正式解封復工，整體來看，對信邦5月營收未造成衝擊。

信邦第1季稅後盈餘6.8億元，較去年同期成長16.11%，較去年第4季4.47億元成長52.14%，創下單季歷史新高，每股盈餘2.9元，公司自結4月合併營收達24.75億元，年成長14.73%，再創單月歷史新高，亦是今年以來第3次改寫單月營收歷史新高；累計前4月合併營收為94.17億元，年成長15.65%，亦為歷年同期高點。

信邦表示，目前公司訂單強勁，雖然物流略受影響，但5月合併營收有機會超越4月，持續挑戰單月新高，第2季亦可望比第1季好。