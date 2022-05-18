民眾快篩陽怎麼辦？（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

快篩或確診陽給藥原則。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

快篩陽視同確診適用對象及流程。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣18日新增2301例新冠肺炎本土確診案例，分別為1136名男性和1165名女性，無症狀者2166人，約占94％。配合中央65歲以上長者快篩陽性，也可透過實地或遠距診療醫師評估後認定確診，並評估是否適應口服抗病毒藥物。因應接觸者居隔新制，0＋7者可領2支公費快篩，3＋4者可領3支，皆可由非同住親友至衛生所代領。

2301例確診者地區分布為竹北市813例、竹東鎮369例、湖口鄉480例、新豐鄉247例、新埔鎮95例、關西鎮62例、芎林鄉63例、橫山鄉23例、寶山鄉57例、北埔鄉26例、峨眉鄉9例、尖石鄉41例、五峰鄉16例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。新竹縣目前居家隔離841人、居家照護9841人。

竹縣衛生局說明，配合中央今天起65歲以上長者使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性後，可攜帶快篩檢測卡匣／檢測片卡就近至醫療院所（含衛生所）請醫師現場評估確認。或透過遠距門診醫療，請遠距視訊診療醫師協助評估確認。經醫師確認研判、達成醫病共識後，由醫師通報確診，並可評估使用Paxlovid抗病毒藥物治療。

經醫師對口服抗病毒藥物適應症評估與詳細說明治療效益和副作用，並取得病人或其代理人同意後，即可開立處方箋，本人持處方箋至社區藥局或Paxlovid抗病毒藥物配賦醫院領藥，或遠距診療者，也可由親友拿取處方箋後前往領藥。民眾取得口服抗病毒藥物後，應依醫囑指示服藥，完成完整療程，切勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響治療效果。如出現服藥後不適症狀，應立即聯繫諮詢開立處方的醫療院所、居家照護團隊或各地方政府關懷中心，以及配合指示就醫。

衛生局指出，配合中央本月17日起調整COVID-19確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，符合0＋7新制者，可領用2支公費快篩試劑，3＋4居家隔離者可領用3支快篩試劑。經疫調完成確認接觸者適用措施後，即可委由非同住親友至所在地衛生所代領公費快篩試劑，領取前請先電話聯繫確認。