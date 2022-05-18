雲林縣今（18日）新增確診841例，雲林縣衛生局今也公布自今年2022年1月1日統計至5月18日雲林縣累積死亡案例6人。衛生局長曾春美表示，死亡案例均需經專家委員會釐清死因與新冠肺炎有相關始得公布，因此死亡個案訊息公布會較晚。

雲林縣5月7日出現首例死亡案例，亡者是1名長照機構的住民，生前有腦中風、知覺失調症、心臟疾病等慢性病史。換句話說5月8日至18日新增5例死亡病例。

雲林縣衛生局指出，6名確診死亡者中，4人是80歲以上長者，其中1人未打疫苗；50多歲1人；20多歲1人，未打疫苗。

衛生局表示，6人皆有癌症等重大疾病或高血壓、糖尿病史，其中接種3劑疫苗有1人、接種2劑者有2人、接種1劑者1人、完全未接種者2人。

曾春美於視訊記者會中表示，今日突公布6例死亡案例，是因死亡案例都需經專家委員會判定，釐清死因與新冠肺炎有相關才能公布，因此訊息比較慢。