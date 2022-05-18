本土疫情嚴峻，衛福部長陳時中還能參選市長嗎？前民進黨立委郭正亮認為，（防疫）過程如果發生悲慘事件，台北市民對此記憶最深，因此陳時中要選難度真的非常高。

前民進黨立委郭正亮今（18）日在中天電視《大政治大爆卦》節目中認為，（防疫）過程如果發生悲慘事件，民眾會有記憶，譬如連續兩次2歲兒童不幸過世，現在則注意長照機構的狀況，而且一直宣導確診人數不重要，重要的是「中重症比例」和「死亡率」，但不要以為數字一定好到底，接下來還不知道。

郭正亮披露，選舉有一個定律，大家都只記得最後一個月的事情，除非過程刻骨銘心，有很多悲慘的記憶，讓大家認為某人真的很無能。這裡面最可能受傷的就是陳時中，台北市民對此記憶最深，因此陳時中要選難度真的非常高。

郭正亮強調，陳時中最近傲慢地回答太多了，到時候會被整理出來，接下來就看整體疫情表現，以目前狀況，中重症和死亡率一定會超過預期，一定會有很多悲慘的事。