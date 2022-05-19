蕭敬騰昨（18日）證實今後不再報名角逐金曲獎個人獎項，強調未來將專注創作音樂、不受任何目的影響，引發外界一片譁然，歌迷則力挺老蕭想法，認為讓音樂回歸音樂，鼓勵他繼續熱愛自己熱愛的事；據了解，老蕭近日正在四川成都如火如荼進行節目拍攝，而他所屬的喜鵲娛樂則表示，老蕭此趟停留大陸時間尚未確定。

老蕭去年飛往大陸工作、一路忙到今年農曆過年後才返台與家人團聚，由於邀約不斷，盛傳他上月再度啟程，隔離出關後立即投入外景拍攝，吸引不少粉絲爭相搶拍，且他又再一次以雨神稱號登上微博熱搜；原來是成都日前「斷崖式大降溫」，當地出現狂風暴雨，不少人發現原來是老蕭正在成都工作，連成都官媒都關注此事，更在「成都資訊」的官方微博報導，微博閱讀量更破8千萬人討論，再次認證他「雨神」稱號果然名不虛傳，還有網友搞笑留言「老蕭你啥時候離開？成都下雨冷得我都穿秋褲了」。