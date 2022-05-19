繼15日默沙東新冠口服藥Molnupiravir（莫納皮拉韋）到貨3.5萬份後，中央流行疫情指揮中心今再宣布，今日、下周還有藥物到貨，今日預計到貨1.5萬份、下周還會有5萬份。
根據指揮中心統計，口服用藥使用量持續增加，昨日輝瑞抗病毒口服藥Paxlovid共開出3091人份，默沙東新冠口服藥Molnupiravir（莫納皮拉韋）則開出515人份，合計3606人份，指揮官陳時中表示，看起來抗病毒服藥物的開立已越來越順暢。
對於接下來的進口規劃，疫情監測組組長周志浩表示，目前還是依照規劃進來，下禮拜（20日）的莫納皮拉韋會到5萬份，其實今日也會進來1.5萬份，這兩天會配送到地方，配送數目需要再了解。
陳時中表示，以藥物占人口百分比來看，美國準備的藥物為3.9％、英國7％以上、韓國則是1.94、1.95％，日本是2.84％，台灣現在準備3.5 ％，量相當夠，若使用量高到達監測值，就會再購買。
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