多家陸媒報導稱，從多位業內人士處獲悉，汽車下鄉政策有望於 6 月初出臺，鼓勵車型為 15 萬元（人民幣，下同）以內的車型，每輛車補貼範圍或在 3000 元～5000 元。不過，根據《每日經濟新聞》今（19日）報導，對此，中國汽車工業協會相關負責人回應稱：假消息。

此前報導稱，本輪「汽車下鄉」將包括燃油車型和新能源車型。有業內專家預計，汽車下鄉將促進燃油車20萬~30萬輛銷量，促進新能源汽車30萬~50萬輛銷量。照此體量計算，本輪汽車下鄉相關補貼總額將達到15億元以上，至高約 40億元。

雖然上述消息真假還未有最終定論，但已有不少網友開始憧憬。有網友留言表示：汽車下鄉這個政策真的非常好，補貼程度也是非常大！

今日，A股中的汽車整車板塊震盪走高，中通客車5天5漲停，江淮汽車尾盤直線漲停，長城汽車亦直線拉升，接近漲停後，收盤漲幅回落至6.21％。值得注意的是，此前6個交易日，長城汽車已3根漲停，累計上漲46.07％。

今年以來，大陸國務院二次提及鼓勵汽車下鄉。今年2月，大陸國務院印發《十四五推進農業農村現代化規劃》，鼓勵有條件的地區開展農村家電更新行動、實施傢俱家裝下鄉補貼和新一輪汽車下鄉，促進農村居民耐用消費品更新換代。

今年4月，國務院辦公廳印發《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，指出要以汽車、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智慧家電下鄉，推進充電樁(站)等配套設施建設。